Battiato, la speranza di un «essere speciale» (Di mercoledì 19 maggio 2021) È stato un «essere speciale». Non ci sono parole migliori per definire Franco Battiato, se non quelle di una sua canzone. Ogni altra rischia di diventare prigioniera di cliché riduttivi quanto banali. Cantautore eclettico certo, poeta, artista a tutto tondo, ma anche filosofo, genio. Tutto ciò messo assieme e forse più. Di fatto è rileggendo in filigrana i testi delle sue canzoni e ballate che si svela il suo essere unico, originale, particolare. La musica ha avuto cura di lui, negli ultimi tempi era diventata balsamo e sollievo, ma non è bastata a guarirlo. La notizia della sua morte, avvenuta ieri nella sua casa di Milo, alle falde dell’Etna, ha suscitato una reazione bipartisan del mondo della politica, per una volta compatto. Chissà cosa avrebbe pensato Battiato, così lontano da politici e potenti. ... Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 maggio 2021) È stato un «». Non ci sono parole migliori per definire Franco, se non quelle di una sua canzone. Ogni altra rischia di diventare prigioniera di cliché riduttivi quanto banali. Cantautore eclettico certo, poeta, artista a tutto tondo, ma anche filosofo, genio. Tutto ciò messo assieme e forse più. Di fatto è rileggendo in filigrana i testi delle sue canzoni e ballate che si svela il suounico, originale, particolare. La musica ha avuto cura di lui, negli ultimi tempi era diventata balsamo e sollievo, ma non è bastata a guarirlo. La notizia della sua morte, avvenuta ieri nella sua casa di Milo, alle falde dell’Etna, ha suscitato una reazione bipartisan del mondo della politica, per una volta compatto. Chissà cosa avrebbe pensato, così lontano da politici e potenti. ...

Ultime Notizie dalla rete : Battiato speranza Palermo: il Brass riapre con "Siamo a mare" ...di Franco Battiato, morto proprio ieri; "Mio fratello che guarda il mondo" di Fossati ed anche "Palermo dai" di Ignazio Garsia e Salvo Licata che consegna al pubblico un finale di positiva speranza. ...

Franco Battiato, com'è morto e come ha vissuto la malattia: parla il fratello Michele Battiato ha cominciato a stare male dal 2018 dopo essersi rotto il femore due volte. Una malattia ... Ma non c'era più spazio per la speranza. 'Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è ...

“E Ciccio mi disse: ti passo il maestro Battiato…” qua c’è il maestro Battiato che vuole parlare con te'”. La storia, fra il tenero e il miracoloso, la racconta don Pino Vitrano, storico asse portante della Missione ‘Speranza e Carità ...

