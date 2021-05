Atp Lione 2021, Musetti-Korda interrotta per pioggia: gli aggiornamenti in diretta (Di mercoledì 19 maggio 2021) La pioggia continua ad abbattersi su Lione ed a complicare i piani degli organizzatori del torneo. Il match valido per il secondo turno Musetti-Korda è stato infatti sospeso sul 4-1 30-30 in favore dell’azzurro. All’improvviso ha iniziato a diluviare sulla città francese ed i due giocatori hanno dovuto abbandonare l’impianto rapidamente. Il campo è stato subito coperto con i teloni, ma non è chiaro quando si riprenderà a giocare. SEGUI IL LIVE DEL MATCH 11.55 – Sono stati tolti i teloni dal campo. E’ sempre più vicina la ripresa del match. 11.50 – Ha smesso di piovere finalmente. Attualmente gli addetti ai lavori stanno togliendo l’acqua che si è accumulata sui teloni. A breve si ripartirà. 11.30 – Continua a diluviare su Lione. Oltre alla pioggia, c’è anche parecchio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lacontinua ad abbattersi sued a complicare i piani degli organizzatori del torneo. Il match valido per il secondo turnoè stato infatti sospeso sul 4-1 30-30 in favore dell’azzurro. All’improvviso ha iniziato a diluviare sulla città francese ed i due giocatori hanno dovuto abbandonare l’impianto rapidamente. Il campo è stato subito coperto con i teloni, ma non è chiaro quando si riprenderà a giocare. SEGUI IL LIVE DEL MATCH 11.55 – Sono stati tolti i teloni dal campo. E’ sempre più vicina la ripresa del match. 11.50 – Ha smesso di piovere finalmente. Attualmente gli addetti ai lavori stanno togliendo l’acqua che si è accumulata sui teloni. A breve si ripartirà. 11.30 – Continua a diluviare su. Oltre alla, c’è anche parecchio ...

