Ascolti tv 18 maggio digital e pay: Cairo e il Toro salvi con il 2,6%. Tv8 e Real Time battono la semifinale di Eurovision Song Contest (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ascolti Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 6,2% nelle 24 ore e 6,5% in prima serata: altre Mediaset 7,9% e 7,9%. C’era il calcio in prima serata su Sky martedì 18 maggio, con un recupero della Serie A in evidenza. La partita Lazio-Torino, finita zero a zero e con la conquista della salvezza della squadra di Urbano Cairo (che ha litigato con Ciro Immobile e i dirigenti avversari) ha avuto 643mila spettatori e il 2,6% di share, con il caldissimo dopopartita a 130 mila spettatori. Inoltre Su Sky Uno Cinque Ragazzi per Me ha ottenuto 28mila spettatori di flusso 57mila complessivi e lo 0,1%. Tra le digital free vince il film di Tv8 davanti a Montrucchio in crociera e la disfida canora europea ai preliminari Tra le native digitali free ieri questi gli Ascolti in prima serata. Sul Nove ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 19 maggio 2021)Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 6,2% nelle 24 ore e 6,5% in prima serata: altre Mediaset 7,9% e 7,9%. C’era il calcio in prima serata su Sky martedì 18, con un recupero della Serie A in evidenza. La partita Lazio-Torino, finita zero a zero e con la conquista della salvezza della squadra di Urbano(che ha litigato con Ciro Immobile e i dirigenti avversari) ha avuto 643mila spettatori e il 2,6% di share, con il caldissimo dopopartita a 130 mila spettatori. Inoltre Su Sky Uno Cinque Ragazzi per Me ha ottenuto 28mila spettatori di flusso 57mila complessivi e lo 0,1%. Tra lefree vince il film di Tv8 davanti a Montrucchio in crociera e la disfida canora europea ai preliminari Tra le nativei free ieri questi gliin prima serata. Sul Nove ...

Advertising

tvzoomitalia : #Ascoltitv 18 maggio digital e pay: Cairo e il Toro salvi con il 2,6%. Tv8 e Real Time battono la semifinale di Eur… - CrescenzoFilo : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 18 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.802.000 di telespettatori e il 19.3% di share. ???? - Tele_nauta : Cosa è andato in onda ieri sera in Europa e chi ha vinto? Gli ascolti in prima serata di ???????????????????? della giornata… - Silvia284ever : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 18 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.802.000 di telespettatori e il 19.3% di share. ???? - tepetaklakek : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 18 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.802.000 di telespettatori e il 19.3% di share. ???? -