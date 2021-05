Amici 20 | Giulia Stabile svela cosa farà con i soldi vinti nel talent E a proposito di Sangiovanni…

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La ballerinaha vinto la ventesima edizione didi Maria De Filippi, nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato scorso. La giovanissima romana ha battuto Sangiovanni con il 59,8% dei voti e sin da subito ha mostrato la sua gioia per aver condiviso proprio con il cantante la finalissima. Una volta terminata la puntataè stata intervistata – durante l’incontro con la stampa – da TvBlog che ha chiesto alla neo vincitrice il suo stato d’animo nell’apprendere che è stata la prima ballerina a vincere nelle storia del; queste le sue parole: Supporto il programma fin da quando l’ho scoperto. Le prime edizioni che ho visto sono state quelle con Elena D’Amario, Christian Pace, Giuseppe Giofrè, Stefano De Martino… Ho sempre supportato le ballerine. I ballerini che sono ...

L'amore fra Giulia Stabile e Sangiovanni nato ad Amici. Durante la permanenza all'interno della scuola di Amici ha intrapreso una relazione con Sangiovanni.