Vaccini, nuovo errore in Toscana: 4 dosi invece di una a donna di 60 anni (Di martedì 18 maggio 2021) Un caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer, con quattro dosi somministrate invece di una - si è verificato ieri all'hub vaccinale di Livorno al Modigliani Forum. A ricevere il sovradosaggio, come ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021) Un caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer, con quattrosomministratedi una - si è verificato ieri all'hub vaccinale di Livorno al Modigliani Forum. A ricevere il sovradosaggio, come ...

