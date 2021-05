Uomini E Donne Ida Platano: Gaffe Su Battiato, Interviene Aurora Ramazzotti (Di martedì 18 maggio 2021) News La protagonista del programma di Maria De Filippi ha voluto omaggiare il grande cantautore siciliano ma qualcosa è andato storto… Pubblicato su 18 Maggio 2021 Come tanti Vip e non anche Ida Platano di Uomini e Donne ha voluto omaggiare sul suo account Instagram Franco Battiato, scomparso martedì 18 maggio 2021 all’età di 76 anni. L’ex compagna di Riccardo Guarnieri ha postato tra le sue storie una foto del grande cantautore. Fin qui nulla di strano, in tanti hanno fatto la stessa cosa…Peccato però che Ida abbia scelto una canzone di Eros Ramazzotti e non di Battiato per salutare il grande maestro. Una scelta decisamente inusuale che ha scatenato critiche e polemiche sui social network. Anziché utilizzare come sottofondo qualche famoso brano di Franco ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) News La protagonista del programma di Maria De Filippi ha voluto omaggiare il grande cantautore siciliano ma qualcosa è andato storto… Pubblicato su 18 Maggio 2021 Come tanti Vip e non anche Idadiha voluto omaggiare sul suo account Instagram Franco, scomparso martedì 18 maggio 2021 all’età di 76 anni. L’ex compagna di Riccardo Guarnieri ha postato tra le sue storie una foto del grande cantautore. Fin qui nulla di strano, in tanti hanno fatto la stessa cosa…Peccato però che Ida abbia scelto una canzone di Erose non diper salutare il grande maestro. Una scelta decisamente inusuale che ha scatenato critiche e polemiche sui social network. Anziché utilizzare come sottofondo qualche famoso brano di Franco ...

