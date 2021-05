Uomini e Donne, ha totalizzato più ascolti la scelta di Massimiliano Mollicone o quella di Samantha Curcio? (Di martedì 18 maggio 2021) Solito appuntamento con gli ascolti di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi si conferma anche la scorsa settimana amatissimo dai telespettatori. Abbiamo assistito a due scelte del Trono Classico e la più seguita è stata quella di Samantha Curcio. La puntata di lunedì 10 maggio ha infatti ottenuto 2.986.000 telespettatori con uno share del 24%, è stata quindi anche la puntata più vista della settimana. La scelta di Massimiliano Mollicone, andata in onda giovedì 13 maggio, ha totalizzato 2.993.000 telespettatori ed uno share del 23.2%, classificandosi così al secondo posto. Con lo stesso share, ma con un numero di telespettatori leggermente inferiore troviamo la puntata di mercoledì 12 maggio che ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 maggio 2021) Solito appuntamento con glidi. Il dating show condotto da Maria De Filippi si conferma anche la scorsa settimana amatissimo dai telespettatori. Abbiamo assistito a due scelte del Trono Classico e la più seguita è statadi. La puntata di lunedì 10 maggio ha infatti ottenuto 2.986.000 telespettatori con uno share del 24%, è stata quindi anche la puntata più vista della settimana. Ladi, andata in onda giovedì 13 maggio, ha2.993.000 telespettatori ed uno share del 23.2%, classificandosi così al secondo posto. Con lo stesso share, ma con un numero di telespettatori leggermente inferiore troviamo la puntata di mercoledì 12 maggio che ...

