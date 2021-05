Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 19:10 (Di martedì 18 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno con il prossimo decreto sui libri sul fronte del Lavoro stiamo provando a costruire un set di strumenti che consente di affrontare un passaggio delicato al di là della data quando l’economia tornerà alla sua dinamica ordinaria così di lavoro Andrea Orlando Che aggiunge prevede una serie di strumenti forme di decontribuzione per nuova assunzione rientri dalla cassa integrazione Possibilmente quando più mirati al settori più colpiti dalla pandemia contratti di espansione che consenta un avvicendamento generazionale e di solidarietà a disposizione dei giovani a partire da luglio e senza fasce d’età lo fa sapere in Un Tweet La regione Lazio l’obiettivo è quello di esse è successo dell’open Day emolizzare maniera rapida e sicura i ragazzi e le ragazze che ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno con il prossimo decreto sui libri sul fronte del Lavoro stiamo provando a costruire un set di strumenti che consente di affrontare un passaggio delicato al di là della data quando l’economia tornerà alla sua dinamica ordinaria così di lavoro Andrea Orlando Che aggiunge prevede una serie di strumenti forme di decontribuzione per nuova assunzione rientri dalla cassa integrazione Possibilmente quando più mirati al settori più colpiti dalla pandemia contratti di espansione che consenta un avvicendamento generazionale e di solidarietà a disposizione dei giovani a partire da luglio e senza fasce d’età lo fa sapere in Un Tweet La regione Lazio l’obiettivo è quello di esse è successo dell’open Day emolizzare maniera rapida e sicura i ragazzi e le ragazze che ...

