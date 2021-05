Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 11:10 (Di martedì 18 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale in studio si è questa mattina nella sua residenza di vino Franco Battiato terminato la famiglia ai funerali e verranno in forma privata il cantautore era nato il 23 marzo 1945 ha spaziato tra una grande quantità di generi dalla musica pop per raccolta toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove norme anti covid che prevedono un allentamento graduale delle misure il coprifuoco slitterà 23 dal 7 giugno a mezzanotte sparirà dal 21 giugno dal primo giugno ristoranti e bar aperti a pranzo e cena anche al chiuso dal 22 maggio aperti i mercati e centri commerciali dal 24 le palestre dal 1 luglio le piscine al chiuso dal 16 giugno matrimoni col Green past dalle 15 aperti i parchi a tema la linea della Gazzetta di draghi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale in studio si è questa mattina nella sua residenza di vino Franco Battiato terminato la famiglia ai funerali e verranno in forma privata il cantautore era nato il 23 marzo 1945 ha spaziato tra una grande quantità di generi dalla musica pop per raccolta toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove norme anti covid che prevedono un allentamento graduale delle misure il coprifuoco slitterà 23 dal 7 giugno a mezzanotte sparirà dal 21 giugno dal primo giugno ristoranti e bar aperti a pranzo e cena anche al chiuso dal 22 maggio aperti i mercati e centri commerciali dal 24 le palestre dal 1 luglio le piscine al chiuso dal 16 giugno matrimoni col Green past dalle 15 aperti i parchi a tema la linea della Gazzetta di draghi ...

