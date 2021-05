Tamponi gratis, pass e mascherine. I nodi da sciogliere sulla ripartenza (Di martedì 18 maggio 2021) Test nelle discoteche, i parchi a tema riaprono il 15 giugno. Il passaporto verso l'estensione a 9 mesi di validità. Il Cts pronto a ridurre le tutele in estate, ma virologi prudenti sugli abbracci Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 maggio 2021) Test nelle discoteche, i parchi a tema riaprono il 15 giugno. Ilaporto verso l'estensione a 9 mesi di validità. Il Cts pronto a ridurre le tutele in estate, ma virologi prudenti sugli abbracci

Advertising

Interismo4 : RT @Caracc93: AVANTI COSÌ CAPITANO! Adesso un'altra battaglia di civiltà: tamponi anali gratis per tutti ???? - infoitinterno : Green Pass, Cartabellotta: «Inevitabile, ma i tamponi devono essere gratis per tutti» - bafius11 : RT @Caracc93: AVANTI COSÌ CAPITANO! Adesso un'altra battaglia di civiltà: tamponi anali gratis per tutti ???? - Apololega : RT @Caracc93: AVANTI COSÌ CAPITANO! Adesso un'altra battaglia di civiltà: tamponi anali gratis per tutti ???? - FraSellers : RT @Caracc93: AVANTI COSÌ CAPITANO! Adesso un'altra battaglia di civiltà: tamponi anali gratis per tutti ???? -