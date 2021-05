Ricorsi | diffide | appelli | sognando il M5s Conte per ora fa il tour dei tribunali

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 maggio 2021) Non è politica, è giudiziaria. Allora: il M5s chiede al tribunale di Cagliari di revocare la nomina del curatore speciale (Silvio Demurtas, avvocato-pastore con “trenta pecore e qualche maiale”), ma intanto la procura sarda potrebbe indire il voto del direttorio su Rousseau. Poi: sempre in queste ore si attende che il Garante per la privacy, a Roma, risponda sui dati degli iscritti che Davide Casaleggio non molla. E il tribunale di Milano? C’è l’idea di un ricorso d’urgenza, ex articolo 700. Giuseppesognava di girare il paese, ma intanto corre ildei. C’è da immaginare dunque che anche il “grande evento online in programma ai primi di maggio”, annunciato il mese scorso dall’ex premier, debba slittare. Un continuo scivolamento di date, parallelo però alle scadenze della giustizia di ogni ordine e grado, ...