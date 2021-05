Pippo Baudo elogia la memoria di Franco Battiato | ' Come lui nessuno'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Baudo

Cosìsulla morte Franco Battiato , suo 'conterraneo' del Catanese, che si dice "molto scosso dalla notizia, perché era un immenso artista e un grande amico, espressione alta e genuina ...Cosìricorda con l'AdnKronos il suo concittadino morto a 76 anni. 'E' stato sempre vicino alla sua Sicilia, era molto legato alla sua terra e non l'ha mai lasciata. Prima abitava nel ...Il conduttore televisivo: "Nessuno scrive, compone e canta come lui! Una perla per la musica leggera d'autore, i suoi testi erano poesia e filosofia, la sua musica era originalissima" ...Come Battiato c’era e c’è soltanto Battiato: nessuno scrive, compone e canta come lui!”. Così Pippo Baudo ricorda con l’AdnKronos il suo concittadino morto a 76 anni. “E’ stato sempre vicino alla sua ...