Nuovo studio ad ampio raggio sul Glaucoma

Il Glaucoma comporta un alto rischio di perdere la vista. I ricercatori del Karolinska Institutet e del St. Erik Eye Hospital, hanno studiato gli effetti della nicotinammide, l'ammide della vitamina B?, sui modelli animali e cellulari per il Glaucoma. Lo studio, pubblicato su Redox Biology, potrebbe essere una futura terapia neuroprotettiva del Glaucoma nell'uomo. Uno studio clinico inizierà in autunno. Il Glaucoma colpisce 80 milioni di pazienti a livello globale e circa 100.000-200.000 in Svezia. Nel Glaucoma, il nervo ottico, che collega l'occhio al cervello, viene progressivamente danneggiato, spesso in associazione ad una pressione elevata all'interno dell'occhio. Le uniche strategie di trattamento attualmente disponibili prendono di mira la pressione ...

