L'eredità, Marta scivola sui tempi e compie un gesto curioso (Di martedì 18 maggio 2021) Continua a latitare la vittoria a L'eredità che nella puntata di martedì 18 maggio ha assistito al ritorno alla Ghigliottina di Marta. In questa puntata una campionessa ha lasciato il programma dopo aver perso al confronto: Elisabetta. La conduttrice radiofonica, invece, è riuscita ad acchiappare il passo per l'unico posto alla Ghigliottina, ma si è lasciata scappare un sostanzioso montepremi. L'eredità, Flavio Insinna incuriosito dal gesto della campionessa Marta Al Triello se la sono giocata Marta, Marco e Annarita. Con una domanda sulla polo, a raggiungere la parte finale del game show condotto da Flavio Insinna è stata la conduttrice radiofonica Marta. Grazie all'ultima domanda, risposta in modo corretto, la campionessa ha raggiunto il montepremi di 140 mila ...

nvisiblesuicide : Cavolo. Mi dispiace per Marta.. Mannaggia #leredità #leredita #eredità #eredita #ghigliottina - madegliespo : Insopportabile marta maleducata e spaccona #eredità - GFVendruscolo : Marta dj vj indossatrice insegnante di portamento sui tacchi e badante ... col zinale sui leggings ... che eleganz… - Clari78359079 : Se Marta non sparisce non guardo più #l'eredita - antoniopicco : #leredita Vogliamo mandare Marta a casa?! Per Marta, la Drusilla Foer dell'Eredità, Insinna pensa cose che fa fatica a trattenere per sé. -