Lazio-Torino 0-0, annullato un gol a Immobile che sbaglia un rigore: Benevento in Serie B (Di martedì 18 maggio 2021) È terminato il recupero di Serie A tra Lazio e Torino, i granata strappano un prezioso pareggio per 0-0 che vale la salvezza aritmetica e condanna il Benevento alla retrocessione in Serie B. Tante polemiche nel corso del match per una rete annullata nel primo tempo a Immobile, non senza qualche dubbio, e soprattutto per un rigore fallito dallo stesso attaccante nei minuti finali di partita. Per la Lazio anche un palo al 96? di Lazzari. Grande rammarico per il Benevento che retrocede visti i 4 punti di distacco in classifica dal Torino, che rendono ininfluente lo scontro diretto dell’ultima giornata. La squadra di Filippo Inzaghi deve rammaricarsi anche per il pareggio subito in pieno recupero domenica scorsa con ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021) È terminato il recupero diA tra, i granata strappano un prezioso pareggio per 0-0 che vale la salvezza aritmetica e condanna ilalla retrocessione inB. Tante polemiche nel corso del match per una rete annullata nel primo tempo a, non senza qualche dubbio, e soprattutto per unfallito dallo stesso attaccante nei minuti finali di partita. Per laanche un palo al 96? di Lazzari. Grande rammarico per ilche retrocede visti i 4 punti di distacco in classifica dal, che rendono ininfluente lo scontro diretto dell’ultima giornata. La squadra di Filippo Inzaghi deve rammaricarsi anche per il pareggio subito in pieno recupero domenica scorsa con ...

