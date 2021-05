Lazio, e il rinnovo di Inzaghi? Il chiarimento (forse) definitivo (Di martedì 18 maggio 2021) Non ancora definito il futuro di Simone Inzaghi, che a fine stagione incontrerà il ds della Lazio Tare per parlare del rinnovo del contratto. Tutto rinviato di qualche giorno. Il futuro di Simone Inzaghi alla Lazio non è stato infatti ancora definito e non è escluso che, a fine stagione, le strade possano anche separarsi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) Non ancora definito il futuro di Simone, che a fine stagione incontrerà il ds dellaTare per parlare deldel contratto. Tutto rinviato di qualche giorno. Il futuro di Simoneallanon è stato infatti ancora definito e non è escluso che, a fine stagione, le strade possano anche separarsi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

