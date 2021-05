La “Sindrome Post-Covid” Colpisce I Muscoli Dei Pazienti In Terapia Intensiva. (Di martedì 18 maggio 2021) Uno studio dell’Azienda Careggi conferma l’importanza della riabilitazione. La riabilitazione dei Pazienti sopravvissuti al Covid-19, dopo la Terapia Intensiva, è necessaria per superare le complicanze neurologiche della malattia, lo conferma uno studio realizzato nella Rianimazione Covid dell’Azienda Careggi di Firenze pubblicato sulla rivista scientifica “Acta Neurologica Scandinavica”. Nel corso della prima fase pandemica abbiamo valutato la condizione di circa 150 Pazienti – spiega il dottor Antonello Grippo responsabile della Neurofisiopatologia di Careggi –. Erano ventilati in rianimazione a causa sia del Covid che di altre patologie e abbiamo riscontrato in egual misura, in circa il 70 per cento dei casi, la presenza di neuromiopatia, una condizione di estrema ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) Uno studio dell’Azienda Careggi conferma l’importanza della riabilitazione. La riabilitazione deisopravvissuti al-19, dopo la, è necessaria per superare le complicanze neurologiche della malattia, lo conferma uno studio realizzato nella Rianimazionedell’Azienda Careggi di Firenze pubblicato sulla rivista scientifica “Acta Neurologica Scandinavica”. Nel corso della prima fase pandemica abbiamo valutato la condizione di circa 150– spiega il dottor Antonello Grippo responsabile della Neurofisiopatologia di Careggi –. Erano ventilati in rianimazione a causa sia delche di altre patologie e abbiamo riscontrato in egual misura, in circa il 70 per cento dei casi, la presenza di neuromiopatia, una condizione di estrema ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Uno studio dell’Azienda Careggi conferma l’importanza della riabilitazione. - AssoCare : Uno studio dell’Azienda Careggi conferma l’importanza della riabilitazione. - LiberoReporter : Sindrome post-covid colpisce muscoli dei pazienti in terapia intensiva #colpisce #intensiva #muscoli #pazienti… - Gaebaldi : Sindrome post-covid colpisce muscoli dei pazienti in terapia intensiva #colpisce #intensiva #muscoli #pazienti… - AOUCareggi : Sindrome post-covid colpisce i muscoli dei pazienti in terapia intensiva uno studio dell’Azienda Careggi conferma l… -