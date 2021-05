Il Torino si salva contro una Lazio scarica (Di martedì 18 maggio 2021) . Esatto, nella partita di recupero contro la Lazio, i granata di Nicola si salvano e restano quindi in Serie A. La gara che si è giocata questa sera martedì 18 maggio allo stadio Olimpico è terminata 0-0 regalando un punto ciascuno alle due squadre. Risultato deludente per i padroni di casa che non sono riusciti ad andare oltre il pareggio. Inzaghi e Nicola alla vigilia di Lazio – Torino Il Torino si salva: com’è andata contro la Lazio? La partita tra Lazio e Torino è sicuramente andata nel migliore dei modi per i granata che con il pareggio sono riusciti a salvare la propria Serie A. Retrocede quindi il Benevento insieme a Crotone e Parma. La partita è stata molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) . Esatto, nella partita di recuperola, i granata di Nicola sino e restano quindi in Serie A. La gara che si è giocata questa sera martedì 18 maggio allo stadio Olimpico è terminata 0-0 regalando un punto ciascuno alle due squadre. Risultato deludente per i padroni di casa che non sono riusciti ad andare oltre il pareggio. Inzaghi e Nicola alla vigilia diIlsi: com’è andatala? La partita traè sicuramente andata nel migliore dei modi per i granata che con il pareggio sono riusciti are la propria Serie A. Retrocede quindi il Benevento insieme a Crotone e Parma. La partita è stata molto ...

