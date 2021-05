Gwyneth Paltrow | le sue candele alla vagina esplodono e un uomo le fa causa

(Di martedì 18 maggio 2021) Unha fattodell'esplosione di una delle sue famigerateall'aroma di: Immediata la risposta di Goop, che ha garantito il rispetto degli standard industriali. Unha fattodopo l'acquisto della sua candelae l'esplosione dell'oggetto in questione. Secondo quanto riportato da TMZ, l', di nome Colby Watson, risiederebbe in Texas e avrebbe affermato di aver acquistato la candela lo scorso gennaio. Colby Watson ha raccontato di aver acceso la candelaprodotta daper la ...

Il Fatto Quotidiano

Un uomo ha fatto causa a Gwyneth Paltrow dopo l'acquisto della sua candela alla vagina e l'esplosione dell'oggetto in questione. Secondo quanto riportato da TMZ, l'uomo, di nome Colby Watson, risiederebbe in Texas e avrebbe affermato di aver acquistato la candela lo scorso gennaio. Colby Watson ha raccontato di aver acceso la candela prodotta da Gwyneth Paltrow per la prima volta. Un uomo ha fatto causa a Gwyneth Paltrow a causa dell'esplosione di una delle sue famigerate candele all'aroma di vagina: Immediata la risposta di Goop, che ha garantito il rispetto degli standard industriali.