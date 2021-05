Giornata contro l' omofobia | bandiere arcobaleno in tutta Italia

(Di martedì 18 maggio 2021) AGI –e panchine, illuminazione, manifestazioni, sit-in, eventi: in tutt'si celebra lainternazionalel'e la transfobia, con molte iniziative caratterizzate dalla volontà di combattere la violenza e la discriminazione di genere. Ecco una panoramica di quanto accaduto in diverse regioni: Liguria Panchineinaugurate a Genova e a Lavagna ma con polemica. La prima si trova in piazza Palermo, nel municipio Medio Levante, guidato dal centrodestra, mentre l'altra è ubicata in piazza della Libertà, davanti al Comune di Lavagna. "Una panchina è solo una panchina, un gesto simbolico che assume significati differenti a seconda del contesto e degli obiettivi - sottolinea su facebook il Coordinamento Liguria Rainbow ...

MetaErmal : Oggi è la giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Viva l’amore in tutte le sue forme. #loveislove - GiuseppeConteIT : La giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia è di stimolo alla riflessione ma anche all… - lauraboldrini : #17maggio Giornata Internazionale contro #omofobia #bifobia #transfobia. Siamo ad un passo da un traguardo storic… - CORDESCOM : RT @jimmomo: La giornata mondiale contro l'omotransfobia la celebrano ricevendo il ministro degli esteri dell'Iran, Paese dove gli omosessu… - HLZNL2828 : RT @niallspromoIT: Buon 17 maggio, giornata internazionale contro l'omobitransfobia ?????????? Siate liberi di amare sempre. -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata contro

In occasione dellal'omofobia il presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato la necessità di "ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di ......9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2% rispetto a maggio 2019), ma soprattutto in occasione del 25 novembre, lain cui si ricorda la violenzale donne, anche per ...La Juve Primavera scende in campo contro La Lazio per la 23esima giornata di campionato: sintesi, moviola, risultato, tabellino, cronaca live. La Juve Primavera scende in campo contro la Lazio, in occ ...Ieri è stata la giornata contro l'omotransfobia. E fin qui tutto abbastanza regolare. Tutte le forze politiche, come è giusto, ...