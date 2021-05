Evade dai domiciliari e aggredisce un camionista: arrestato 57enne (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 57enne ritenuto responsabile dei reati di “Evasione”, “Lesioni personali”, “Minacce” e “Resistenza a pubblico ufficiale”. Ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli andandosene in giro in bicicletta. È accaduto ieri a Serino: mentre percorre via Terminio, verosimilmente per questioni di viabilità, il detenuto aggredisce un autotrasportatore e con un cartone in fiamme, lo minaccia prima di bruciargli il veicolo e successivamente, impugnando un coltello a serramanico, di ammazzarlo. Sul posto interviene una pattuglia della locale Stazione e quella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra. Invitato dai Carabinieri a mantenere la calma, da subito l’esagitato non fa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto unritenuto responsabile dei reati di “Evasione”, “Lesioni personali”, “Minacce” e “Resistenza a pubblico ufficiale”. Ristretto ai, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli andandosene in giro in bicicletta. È accaduto ieri a Serino: mentre percorre via Terminio, verosimilmente per questioni di viabilità, il detenutoun autotrasportatore e con un cartone in fiamme, lo minaccia prima di bruciargli il veicolo e successivamente, impugnando un coltello a serramanico, di ammazzarlo. Sul posto interviene una pattuglia della locale Stazione e quella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra. Invitato dai Carabinieri a mantenere la calma, da subito l’esagitato non fa ...

Advertising

semplicesai : Serino, evade dai domiciliari aggradisce e minaccia un camionista con un coltello - Day Italia News - irpiniatimes1 : EVADE DAI DOMICILIARI, AGGREDISCE UN CAMIONISTA E INVEISCE CONTRO I CARABINIERI: 57ENNE IN ARRESTO… - anteprima24 : ** Evade dai domiciliari e aggredisce un #Camionista: arrestato #57enne ** - LetiziaFirenze : Evade dai domiciliari, la polizia lo porta in carcere - ToscanaInDiretta - losservcom : I servizi di controllo posti in essere hanno portato al controllo di 25 persone, 8 cittadini stranieri e 6 autovett… -