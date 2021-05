Elisabetta II si prende un momento per piangere il principe Filippo (Di martedì 18 maggio 2021) I tabloid britannici riportano che la regina Elisabetta II piangerà privatamente la morte del marito , il principe Filippo, nel corso di un viaggio "fuori stagione" presso la tenuta reale di Balmoral. ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) I tabloid britannici riportano che la reginaII piangerà privatamente la morte del marito , il, nel corso di un viaggio "fuori stagione" presso la tenuta reale di Balmoral. ...

Advertising

LucianoCasagr13 : @Alicarbss Ma a chi dobbiamo chiedere scusa. E perché?Non vedo la necessità. Ha fatto qualcosa di sbagliato Elisabe… - Runawaygold : Lo schifo di questo post e di tutti i commenti sotto, fanno letteralmente schifo. Poi questo non lascia respirare E… - silvia95643060 : Secondo me è Elisabetta che scrive e vi prende per il culo mistero risolto ??#eligreg - brubru678 : #prelemi Pierpaolo vi prende per il culo lui si vede con Elisabetta e anche oggi si sono visti lei è a Roma sparita… - dimenticarsj : RT @allofmehs: Pure l’ABR ci prende per il culo io veramente sto andando a denunciare perché mia figlia sembra diventata la regina Elisabet… -