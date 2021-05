È morto il maestro Franco Battiato Aveva 76 anni

(Di martedì 18 maggio 2021) “Nel mio giardino il cielo era più vicino, a me e a Dio”. Chissà se prima di chiudere gli occhi per sempreè riuscito godersi le sue sinfonie del tempo. Ilquesta mattina all’età di 76dopo una lunga malattia. Nato il 23 marzo 1945 a Riposto (allora Jonia), provincia di Catania, oltre a essere cantante e musicista è stato anche pittore e regista, ma soprattutto un uomo di immensa “fame culturale”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : morto maestro

... amico e storico collaboratore delsiciliano, che in un'intervista rilasciata a Fanpage (che fece molto scalpore) aveva dichiarato: "Cercano di tenere in vita qualcosa che è già". Bruno ...Franco Battiato ènella notte all'età di 76 anni. Il cantautore siciliano si trovava nella sua casa di Milo , in ... Nato il 23 marzo 1945 a Ionia, Battiato è ildella musica italiana, a ...Il Maestro catanese si era ritirato dalle scene nel 2019 e da tempo si rincorrevano le voci su una sua malattia ...Era da tempo che la malattia aveva portato Franco Battiato via dalla musica, strappandolo alle note e alle parole che lo hanno reso il maestro venerando, l’«essere speciale», il poeta capace di arriva ...