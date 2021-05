Denise Pipitone, lettera anonima a Chi l’ha visto?: “Non parlo per paura” (Di martedì 18 maggio 2021) Denise Pipitone, lettera anonima recapitata anche alla trasmissione dopo l’invio all’avvocato di Piera Maggio: “Sono sicuro di cosa dico” ScreenLa settimana scorsa l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, aveva rivelato in diretta televisiva di aver ricevuto una lettera anonima e lo aveva fatto proprio in collegamento con Chi l’ha vista? che ora dal misterioso autore ha ricevuto una copia. Come già il legale aveva rivelato, alcuni contenuti sono inediti e anche riscontrati. A scrivere è quindi una mano credibile e l’avvocato lo aveva detto in trasmissione perché, aveva detto, è l’unico modo che aveva per parlare con chi aveva scritto la lettera. “Sono ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 maggio 2021)recapitata anche alla trasmissione dopo l’invio all’avvocato di Piera Maggio: “Sono sicuro di cosa dico” ScreenLa settimana scorsa l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma di, aveva rivelato in diretta televisiva di aver ricevuto unae lo aveva fatto proprio in collegamento con Chivista? che ora dal misterioso autore ha ricevuto una copia. Come già il legale aveva rivelato, alcuni contenuti sono inediti e anche riscontrati. A scrivere è quindi una mano credibile e l’avvocato lo aveva detto in trasmissione perché, aveva detto, è l’unico modo che aveva per parlare con chi aveva scritto la. “Sono ...

Advertising

GDS_it : #DenisePipitone, anonimo scrive a #Chilha visto?: 'Sicuro al 100% di come è andata' - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: 'Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura...', dopo la lettera inviata all'avvocato Giacom… - ramona_n_ : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: 'Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura...', dopo la lettera inviata all'avvocato Giacom… -