Deddy, Sangiovanni, Aka7even e Tancredi: ecco come stanno andando i loro singoli in classifica (Di martedì 18 maggio 2021) Amici 20 è appena finito e questa edizione ha sfornato almeno 4 cantanti che hanno buone possibilità di avere un futuro discografico, oltre che una vagonata di inediti di successo. Sangiovanni, Deddy, Aka7even e Tancredi hanno già firmato dei contratti con le più famose case discografiche e i loro pezzi stanno andando benone in classifica. La top 50 di iTunes Italy conferma il risultato della finale di Amici, anche in questo caso a dominare la classifica è Sangiovanni, medaglia d'argento per Aka7even e terzo gradino del podio (tra i ragazzi mariani) per Deddy. Nel complesso i 3 ex alunni di Amici 20 occupano 15 posizioni su 50, numeri che aumentano ulteriormente se si includono artisti ...

