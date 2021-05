Da Zanimacchia a Toure | il borsino dei prestiti Juve

(Di martedì 18 maggio 2021) La prima rete di Lucacon la maglia del Real Saragozza regala agli spagnoli mezza salvezza in Liga2. Il laterale classe 1999 di proprietà della, in prestito per unno, ha sbloccato il ...

La prima rete di Lucacon la maglia del Real Saragozza regala agli spagnoli mezza salvezza in Liga2. Il ... Week end da ricordare, insomma, come per Idrissa, che ha sfidato l'Ajax con ...Nel '18 - '19 1 - 0 casalingo della Pro ( Gladestony ) e 3 - 0 Juve al 'Mocca' ( Bunino,, Touré ). L'anno scorso doppio successo bianconero, 1 - 0 al 'Piola' ( Beltrame ) e 2 - 0 al '...Da Luca Zanimacchia a Pietro Beruatto passando per Marco Olivieri, Idrissa Touré, Grigoris Kastanos e Nikolai Baden Frederiksen, i giovani calciatori di proprietà della Juve che in questa stagione si ...Il gol dell’esterno ha quasi messo al sicuro il Real Saragozza in Liga2, buona mezzora col Vitesse per Idrissa. Bene anche Castanos e Beruatto con Frosinone e Vicenza ...