Creato dai poveri, rubato dai ricchi (Di martedì 18 maggio 2021) Squadre, palloni, portieri e giocatori. Campionati nazionali, coppe e super coppe. Dodici club e un comunicato arrivato allo scoccare della mezzanotte. Cenerentole, matrigne e sorellastre. Il calcio e il super calcio. La lega e la superlega. Merito sportivo inesistente. La voglia di guadagnare tanto ogni anno. Una casta che voleva smembrare passioni e sacrifici. Un meteorite pronto a spazzare via tutto. Un cambiamento di cui nessuno sentiva il bisogno. Uno striscione del 2017 contro il calcio moderno, Creato dai poveri e rubato dai ricchi, come simbolo. C’era una volta tanto tempo fa.. potrebbe essere l’incipit perfetto, non di una favola ma di un incubo. Da cui fortunatamente ci si è svegliati presto. O forse no? Riassunto delle puntate precedenti. Dodici tra i più prestigiosi club calcistici europei ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 18 maggio 2021) Squadre, palloni, portieri e giocatori. Campionati nazionali, coppe e super coppe. Dodici club e un comunicato arrivato allo scoccare della mezzanotte. Cenerentole, matrigne e sorellastre. Il calcio e il super calcio. La lega e la superlega. Merito sportivo inesistente. La voglia di guadagnare tanto ogni anno. Una casta che voleva smembrare passioni e sacrifici. Un meteorite pronto a spazzare via tutto. Un cambiamento di cui nessuno sentiva il bisogno. Uno striscione del 2017 contro il calcio moderno,daidai, come simbolo. C’era una volta tanto tempo fa.. potrebbe essere l’incipit perfetto, non di una favola ma di un incubo. Da cui fortunatamente ci si è svegliati presto. O forse no? Riassunto delle puntate precedenti. Dodici tra i più prestigiosi club calcistici europei ...

distantimaunite : Un #comunicato nella notte, un moto di ribellione di 12 club ricchi e indebitati. Il #Calcio vorrebbe cambiare, ma… - O_Rigoli : “Mi spiace abbiamo sbagliato previsioni” non verrà mai detto dai nostri Virostars... comunque attendo, magari vener… - Russellino_6 : @MirtillaP Ridicola fino alla fine!! Tiene sempre l immagine della santa, pura... Come c ha marciato sulla sua ambi… - xtremehardware : Prodotto dai ragazzoni Sud Coreani di Pixel Cruise, The Vanshee si mostra a noi per la prima volta e si presenta co… - Stefano19759505 : @Deputatipd @stefaniapezzopa @pdnetwork DEMAGOGIA ... Pura demagogia! Non potete intervenire per bloccare i prezzi… -