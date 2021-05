Coronavirus, tornano a salire i decessi: oggi sono 201. Il tasso di positività è all’1,2% (Di martedì 18 maggio 2021) Il bollettino del 18 maggio Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono morte 201 persone a causa del Coronavirus. Cifra più alta rispetto a ieri, 17 maggio, giorno in cui si sono registrati 140 decessi. In totale, nel Paese, sono 124.497 le vittime del Sars-CoV-2. Aumentano, altresì, i contagi, passati dai 3.455 del giorno precedente ai 4.452 odierni. Complessivamente, stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, i casi positivi al Covid, da febbraio 2020 a oggi, ammontano a 4.167.025. La situazione negli ospedali Attualmente, le persone con un’infezione al Coronavirus in corso sono 315.308. Di queste, 11.539 sono ricoverate con sintomi meno gravi (ieri erano 12.024), mentre 1.689 si ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Il bollettino del 18 maggio Nelle ultime 24 ore, in Italia,morte 201 persone a causa del. Cifra più alta rispetto a ieri, 17 maggio, giorno in cui siregistrati 140. In totale, nel Paese,124.497 le vittime del Sars-CoV-2. Aumentano, altresì, i contagi, passati dai 3.455 del giorno precedente ai 4.452 odierni. Complessivamente, stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, i casi positivi al Covid, da febbraio 2020 a, ammontano a 4.167.025. La situazione negli ospedali Attualmente, le persone con un’infezione alin corso315.308. Di queste, 11.539ricoverate con sintomi meno gravi (ieri erano 12.024), mentre 1.689 si ...

