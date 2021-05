Bruciano e interrano rifiuti nei loro terreni | 11 indagati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bruciano interrano

Agenzia ANSA

... alcuni sono proprietari dei terreni in cui venivano accumulati e bruciati i rifiuti, altri sono titolari di imprese di costruzioni, di trasporti o agricole che "sistematicamenteimballaggi ...Don Patriciello: "Qui i clanscarti delle aziende che producono in nero in tutto il Paese . Mai tanti casi come negli ultimi mesi". Un allarme in vista della Conferenza Nazionale ...(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAG - Bruciavano imballaggi di plastica, teloni e altro materiale proveniente dalle loro attività, così evitavano di dover riciclare o pagare per lo smaltimento dei rifiuti. Lo h ...