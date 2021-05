Battiato, il più grande artista del sublime cazzeggio (Di martedì 18 maggio 2021) C’è il Battiato kitsch, new age e nazionalpopolare de “La cura” e delle “correnti gravitazionali”. Un pezzo ormai parte del repertorio di “Amici” e “C’è posta per te”, sfoderato nelle esterne di “Uomini e donne” e immortalato da Checco Zalone in “Immensamente Angela” (“Amore, io avrò cura di te, ma non come a quello… a Franco Battiato, la cura a chiacchiere, no, io pagherò, pagherò i migliori dottori”). E il Battiato istituzionale, cantautore dell’amore trascendentale, delle vertigini dell’Io e del lontano oriente – Battiato, come sapete, è morto oggi a 76 anni dopo una lunga malattia – ed è quello che oggi trovate sui social e che all’epoca spianò la strada all’onda travolgente dello yoga, delle catene di mobili etnochic e dei libri di Recalcati. C’è il Battiato di “Povera patria”, requiem ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) C’è ilkitsch, new age e nazionalpopolare de “La cura” e delle “correnti gravitazionali”. Un pezzo ormai parte del repertorio di “Amici” e “C’è posta per te”, sfoderato nelle esterne di “Uomini e donne” e immortalato da Checco Zalone in “Immensamente Angela” (“Amore, io avrò cura di te, ma non come a quello… a Franco, la cura a chiacchiere, no, io pagherò, pagherò i migliori dottori”). E ilistituzionale, cantautore dell’amore trascendentale, delle vertigini dell’Io e del lontano oriente –, come sapete, è morto oggi a 76 anni dopo una lunga malattia – ed è quello che oggi trovate sui social e che all’epoca spianò la strada all’onda travolgente dello yoga, delle catene di mobili etnochic e dei libri di Recalcati. C’è ildi “Povera patria”, requiem ...

vascorossi : 'Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo Con una idea: che siamo esseri immortali Caduti nelle tenebre, des… - EnricoLetta : “Io avrò cura di te”. Per me la più bella con le parole più semplici e più potenti. Grazie di tutte le emozioni che… - fanpage : La musica italiana piange uno dei suoi artisti più grandi. Addio al grande Maestro Franco #Battiato ?? - FabioDantuono1 : RT @rtl1025: ?? 'Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di es… - Michele96404787 : RT @mike_fusco: Vergognatevi @Eurosport_IT, invece di cancellare e rifare il titolo imparate a scusarvi e ad avere rispetto per i morti. Us… -