Bank of America sfrutta la tecnologia blockchain per il regolamento delle azioni (Di martedì 18 maggio 2021) Bank of America (BofA) utilizzerà la tecnologia blockchain per regolare gli scambi di titoli azionari, allo scopo di ridurre il periodo di liquidazione da alcuni giorni a pochi minuti La Bank of America ha scelto la rete di regolamento dei titoli azionari Paxos blockchain, per migliorare il suo processo di regolamento dei titoli. La seconda maggiore banca degli Stati Uniti utilizzerà quindi la tecnologia blockchain per regolare gli scambi in azioni dei clienti. Secondo Bloomberg, il Paxos blockchain Stock-Settlement Network usa la tecnologia blockchain per regolare i titoli azionari per conto delle istituzioni ...

