Xylella, nuovo rogo in Salento: a fuoco gli ulivi eradicati per la malattia. Coldiretti: "Serve confronto con Ue su fondi per la rigenerazione" (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 70% degli incendi nel Salento riguarda gli ulivi che si seccano a causa della cosiddetta "Xylella fastidiosa". A dirlo è la sezione pugliese della Coldiretti, dopo l'ennesimo incendio divampato nella notte in un terreno che comprendeva circa 500 ulivi, già trapiantati dalle campagne di Copertino, provincia di Lecce. Secondo i primi accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine il rogo potrebbe avere natura dolosa, ed è stato poi spento dai vigili del fuoco. Stando alle ricostruzioni, le fiamme hanno travolto gli ulivi già eradicati in attesa di essere tagliati e ridotti a legname. Il terreno in questione è di proprietà di una imprenditrice agricola 50enne di Nardò, ma gestito dal figlio di lei che aveva già incaricato una ditta ...

