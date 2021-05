WTA Belgrado 2021, solo quattro match a causa della pioggia. Avanza Putintseva, scivola la Zhang (Di lunedì 17 maggio 2021) Giornata abbastanza sfortunata per il torneo WTA di Belgrado. La pioggia non ha risparmiato la capitale serba, con il Novak Tennis Center che ha potuto ospitare soltanto quattro partite di quelle previste. Ad aprire la kermesse è la vittoria di Leylah Annie Fernandez contro la slovena Polona Hercog; la canadese si complica la vita nella prima frazione buttando per tre volte il vantaggio di un break con sette doppi falli, ma al quarto tentativo non fallisce e gestisce comodamente il prosieguo della partita. La numero 2 del tabellone Yulia Putintseva necessita del terzo set per superare Kaja Juvan. Anche in questo caso l’inizio è combattuto, con palle break da una parte e dall’altra, ben 19; l’ultima è fatale per la kazaka, costretta a rimontare e ad alzare il livello del suo gioco. Spalle al muro, fa ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Giornata abbastanza sfortunata per il torneo WTA di. Lanon ha risparmiato la capitale serba, con il Novak Tennis Center che ha potuto ospitare soltantopartite di quelle previste. Ad aprire la kermesse è la vittoria di Leylah Annie Fernandez contro la slovena Polona Hercog; la canadese si complica la vita nella prima frazione buttando per tre volte il vantaggio di un break con sette doppi falli, ma al quarto tentativo non fallisce e gestisce comodamente il prosieguopartita. La numero 2 del tabellone Yulianecessita del terzo set per superare Kaja Juvan. Anche in questo caso l’inizio è combattuto, con palle break da una parte e dall’altra, ben 19; l’ultima è fatale per la kazaka, costretta a rimontare e ad alzare il livello del suo gioco. Spalle al muro, fa ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Belgrado Tabellone Wta Belgrado 2021: i risultati e gli accoppiamenti TABELLONE WTA BELGRADO PRIMO TURNO (LL) Tomova vs (WC) Radivojevic Fernandez b. Hercog 7 - 5 6 - 1 (Q) Jani vs Martincova Kalinskaya vs (6) Mladenovic (4) Badosa b. Petkovic 6 - 2 6 - 3 Buzarnescu ...

Wta Belgrado 2021: programma e ordine di gioco martedì 18 maggio Il programma e l'ordine di gioco di martedì 18 maggio al Wta di Belgrado 2021. Nella quarta giornata di gioco, si disputa la seconda parte degli incontri validi per i sedicesimi di finale. Ad aprire la giornata sul Campo Centrale è Jorovic, che dalle ore 12 ...

