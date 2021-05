Vaccini | isole minori | immuzzata 80% popolazione La Maddalena

(Di lunedì 17 maggio 2021) Si è conclusa domenica pomeriggio la campagna di vaccinazione anti - Covid sulladi La. In tre giorni sono state inoculate 4.252 dosi, che si aggiungono alle 3.150 già ...

Cagliari, 17 maggio 2021 – Si è conclusa, domenica pomeriggio, la campagna di vaccinazione anti-Covid sulla popolazione di La Maddalena. In tre giorni sono state inoculate 4.252 dosi, che si aggiungono alle 3.150 già somministrate.