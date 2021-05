Unghie da Vip: quelle di Arisa sono extra-long, in gel e coloratissime. Giuste per la primavera! (Di lunedì 17 maggio 2021) Arisa stupisce tutti con le sue Unghie. sono lunghe, ricostruite in gel e con colori vivaci. E’ la manicure perfetta per dare alla primavera un tocco di allegria! Manicure che passione! Tutte noi amiamo avere Unghie ben curate, più o meno lunghe a seconda delle esigenze e impreziosite con lo smalto giusto! Per questo inizio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 17 maggio 2021)stupisce tutti con le suelunghe, ricostruite in gel e con colori vivaci. E’ la manicure perfetta per dare alla primavera un tocco di allegria! Manicure che passione! Tutte noi amiamo avereben curate, più o meno lunghe a seconda delle esigenze e impreziosite con lo smalto giusto! Per questo inizio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fashionmoda__ : Il modo di essere vrenzole non avete capito che ne su tik tok ne su Inst vi fa passare per vip bensì per ridicole,c… - Heidy_VIP_ : Ho fatte le unghie ?? Non so fare ste foto - Heidy_VIP_ : Tra un'ora devo fare le unghie e non so ancora come farle ?? -