Ultime Notizie Roma del 17-05-2021 ore 11:10 (Di lunedì 17 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrini emergenza covid linee apertura 5753 i positivi al test in Italia nelle Ultime 24 ore 93 le vittime in un giorno ieri che rappresentano il dato più basso da 7 lo scorso XX ottobre furono Infatti 89 tasso di positività stabile al 2,8% possiamo proseguire con ragionata fiducia verso graduale dell’apertura e mantenendo la necessità di prudenza detto il ministro della Salute Roberto Speranza possiamo allentare e poi superare il coprifuoco oggi la cabina di regia potrebbe posticipare appunto il coprifuoco rivedere delle zone Salvini convoca i suoi Ci aspettiamo di apertura di partenza anche il MoVimento 5 Stelle incalza via il coprifuoco alle 22 e l’associazione silv pipe lancia un esperimento in due localichiuso l’altro l’ha aperto per verificare le condizioni per la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrini emergenza covid linee apertura 5753 i positivi al test in Italia nelle24 ore 93 le vittime in un giorno ieri che rappresentano il dato più basso da 7 lo scorso XX ottobre furono Infatti 89 tasso di positività stabile al 2,8% possiamo proseguire con ragionata fiducia verso graduale dell’apertura e mantenendo la necessità di prudenza detto il ministro della Salute Roberto Speranza possiamo allentare e poi superare il coprifuoco oggi la cabina di regia potrebbe posticipare appunto il coprifuoco rivedere delle zone Salvini convoca i suoi Ci aspettiamo di apertura di partenza anche il MoVimento 5 Stelle incalza via il coprifuoco alle 22 e l’associazione silv pipe lancia un esperimento in due localichiuso l’altro l’ha aperto per verificare le condizioni per la ...

