Ufficiale | Julian Draxler rinnova col PSG fino al 2024

(Di lunedì 17 maggio 2021)hato il suo contratto col PSGal. Ecco il comunicato del club parigino, che è fiero di annunciare la permanenza per altre tre stagioni del centrocampista tedesco classe 1993: Le @PSG inside est heureux d'annoncer la prolongation du contrat depour trois saisons supplémentaires. Arrivé en janvier 2017, le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin. #— Paris Saint-Germain (@PSG inside) May 17, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

