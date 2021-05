Sotto le ceneri di Gaza e Gerusalemme (Di lunedì 17 maggio 2021) Perché proprio ora? In fondo era da qualche tempo che non si sentiva più parlare di Gaza. Qualcuno ingenuamente aveva persino creduto alla ridicola pantomima che il genero di Donald Trump aveva spacciato come “l’affare del secolo” alla fine di gennaio del 2020. Gli esperti di relazioni internazionali parlano di “conflitti congelati” quando l’assenza di combattimenti non risolve le cause che stanno alla radice del problema. È come se il conflitto venisse messo in pausa senza essere mai risolto. Forse più che al congelatore bisognerebbe pensare alle braci del camino, che continuano a covare, anche se apparentemente non ci sono fiammate, fino a quando qualcuno prende le molle e riattizza il fuoco. Sulle braci del conflitto israelo-palestinese, ossia sulla lunga storia passata che affonda le radici al termine della prima guerra mondiale, è stato scritto moltissimo. Il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Perché proprio ora? In fondo era da qualche tempo che non si sentiva più parlare di. Qualcuno ingenuamente aveva persino creduto alla ridicola pantomima che il genero di Donald Trump aveva spacciato come “l’affare del secolo” alla fine di gennaio del 2020. Gli esperti di relazioni internazionali parlano di “conflitti congelati” quando l’assenza di combattimenti non risolve le cause che stanno alla radice del problema. È come se il conflitto venisse messo in pausa senza essere mai risolto. Forse più che al congelatore bisognerebbe pensare alle braci del camino, che continuano a covare, anche se apparentemente non ci sono fiammate, fino a quando qualcuno prende le molle e riattizza il fuoco. Sulle braci del conflitto israelo-palestinese, ossia sulla lunga storia passata che affonda le radici al termine della prima guerra mondiale, è stato scritto moltissimo. Il ...

Advertising

LaCavandoli : RT @ManfrediPotenti: ?? Strada Regionale Toscana #429 che attraversa la Val d' Elsa: la #strada dei #veleni... Secondo le #indagini in corso… - AnnaP1953 : RT @ManfrediPotenti: ?? Strada Regionale Toscana #429 che attraversa la Val d' Elsa: la #strada dei #veleni... Secondo le #indagini in corso… - onlyforyoureye2 : RT @ManfrediPotenti: ?? Strada Regionale Toscana #429 che attraversa la Val d' Elsa: la #strada dei #veleni... Secondo le #indagini in corso… - marcoranieri72 : RT @ManfrediPotenti: ?? Strada Regionale Toscana #429 che attraversa la Val d' Elsa: la #strada dei #veleni... Secondo le #indagini in corso… - simonel78648503 : RT @ManfrediPotenti: ?? Strada Regionale Toscana #429 che attraversa la Val d' Elsa: la #strada dei #veleni... Secondo le #indagini in corso… -

Ultime Notizie dalla rete : Sotto ceneri Sosia a Mosca o spia a Londra? Il mistero del principe Michael La sistematica e brutale eliminazione fisica e cancellazione culturale dell'aristocrazia applicata nel periodo sovietico ha in realtà fatto covare e alimentato sotto le ceneri curiosità e misticismo ...

"Le chiese scomparse di Piacenza: ottava tappa" Partendo dal sagrato dell'antica chiesa di Sant'Agostino si racconterà la storia di un tempio sorto sulle ceneri di un antico castello, la cui fama attirò sotto Napoleone visitatori da ogni parte d'...

Sotto le ceneri di Gaza e Gerusalemme BergamoNews Il turismo riparte bene, ma... Molti clienti confederati, carenza di personale e assenza dei turisti del business sono alcune delle caratteristiche di questo inizio di stagione ...

La terza corsia «non risolve niente» MENDRISIO/LUGANO - La terza corsia dell'A2 continua a far discutere nel Sottoceneri. Da una parte l'USTRA e il TCS sezione Ticino, a favore del progetto. Dall'altra il comitato promotore della petizio ...

La sistematica e brutale eliminazione fisica e cancellazione culturale dell'aristocrazia applicata nel periodo sovietico ha in realtà fatto covare e alimentatolecuriosità e misticismo ...Partendo dal sagrato dell'antica chiesa di Sant'Agostino si racconterà la storia di un tempio sorto sulledi un antico castello, la cui fama attiròNapoleone visitatori da ogni parte d'...Molti clienti confederati, carenza di personale e assenza dei turisti del business sono alcune delle caratteristiche di questo inizio di stagione ...MENDRISIO/LUGANO - La terza corsia dell'A2 continua a far discutere nel Sottoceneri. Da una parte l'USTRA e il TCS sezione Ticino, a favore del progetto. Dall'altra il comitato promotore della petizio ...