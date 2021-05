Sharon Stone e lo spinello fumato insieme a sua madre (e ai suoi fratelli) (Di lunedì 17 maggio 2021) Sharon Stone: la vita, gli amori, la carriera guarda le foto ««Ho fatto fumare erba a mia madre». A raccontare questa bizzarra esperienza di vita è stata Sharon Stone, 63 anni, in collegamento video con Fabio Fazio durante la puntata di ieri di Che tempo che fa. L’attrice, luminosa e sensuale con indosso un top dorato molto scollato, durante il programma Rai si è raccontata a ruota libera, toccando diversi temi che riguardano sia la sua vita privata che l’attualità. Tra questi, anche l’esperienza “shock” vissuta insieme ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 maggio 2021): la vita, gli amori, la carriera guarda le foto ««Ho fatto fumare erba a mia». A raccontare questa bizzarra esperienza di vita è stata, 63 anni, in collegamento video con Fabio Fazio durante la puntata di ieri di Che tempo che fa. L’attrice, luminosa e sensuale con indosso un top dorato molto scollato, durante il programma Rai si è raccontata a ruota libera, toccando diversi temi che riguardano sia la sua vita privata che l’attualità. Tra questi, anche l’esperienza “shock” vissuta...

