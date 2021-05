Sabina Guzzanti: Dopo 17 anni non ho ancora capito chi mi ha cacciato dalla Rai (Di lunedì 17 maggio 2021) Sabina Guzzanti: «La Rai mi cacciò ma oggi la tv è molto peggio» Libero, pagina 20, di Francesco Specchia. La nuova Sabina Guzzanti scivola in altri mondi letterari. Oggi Sabina è Che Guevara a braccetto di Greta Thunberg che legge gli scritti di Orwell e Ursula Le Guin; eppoi si fa un aerosol di Stefano Benni. E, alla fine, ti esordisce con un romanzo, La disfatta dei Sapiens (HarperCollins), che è una distopia costruita su futuri imperfetti, diseguaglianze, migrazioni, tecnologia cattiva e altre catastrofi. Si può essere o meno d’accordo con lei, ma Guzzanti, romana, classe 63, è un talento omerico della militanza. Sabina, questa sua versione da narratrice ci mancava. Nel romanzo, allegramente inquietante, colpisce la redazione del giornale Holly che è l’unica ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 17 maggio 2021): «La Rai mi cacciò ma oggi la tv è molto peggio» Libero, pagina 20, di Francesco Specchia. La nuovascivola in altri mondi letterari. Oggiè Che Guevara a braccetto di Greta Thunberg che legge gli scritti di Orwell e Ursula Le Guin; eppoi si fa un aerosol di Stefano Benni. E, alla fine, ti esordisce con un romanzo, La disfatta dei Sapiens (HarperCollins), che è una distopia costruita su futuri imperfetti, diseguaglianze, migrazioni, tecnologia cattiva e altre catastrofi. Si può essere o meno d’accordo con lei, ma, romana, classe 63, è un talento omerico della militanza., questa sua versione da narratrice ci mancava. Nel romanzo, allegramente inquietante, colpisce la redazione del giornale Holly che è l’unica ...

