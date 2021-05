Programma rosso-verde per il candidato Lepore (Di lunedì 17 maggio 2021) Sorpresa. Mentre a Roma l’effetto del governo Draghi sembra archiviare l’asse Leu-Pd-5 Stelle, a Bologna le primarie del centro sinistra riportano indietro le lancette e rilanciano un’alleanza tutta spostata a sinistra, sancita con tanto di firme su un Programma comune. Il candidato alle primarie del Pd bolognese, Matteo Lepore, ha siglato un accordo con Emily Clancy di Coalizione civica, la rete della sinistra che mette assieme Sinistra italiana, centri sociali e attivismo ambientale. La lista delle cose da fare in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 17 maggio 2021) Sorpresa. Mentre a Roma l’effetto del governo Draghi sembra archiviare l’asse Leu-Pd-5 Stelle, a Bologna le primarie del centro sinistra riportano indietro le lancette e rilanciano un’alleanza tutta spostata a sinistra, sancita con tanto di firme su uncomune. Ilalle primarie del Pd bolognese, Matteo, ha siglato un accordo con Emily Clancy di Coalizione civica, la rete della sinistra che mette assieme Sinistra italiana, centri sociali e attivismo ambientale. La lista delle cose da fare in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

"La città trama" è il tema e allo stesso tempo il filoche tiene legati gli eventi del ... Il 6 giugno è inun laboratorio gratuito di sperimentazione con l'argilla per bambini/e dai 3 ......della notorietà quando era uno dei protagonisti più apprezzati di 'Non Stop' storicotv ... 'Bianco,e Verdone' e in particolare 'Compagni di scuola' ("Una commedia d'autore in cui ...Alle 9.30 i togati in rosso pubblicheranno il parere di revisione rispetto alla liceità del Pspp. Di fatto, una formalità. Ma anche un chiaro segnale, quantomeno nel timing: Berlino vuole correre ai r ...La scelta è puntare sulla gradualità delle misure, anche per capire quali sono le attività che più incidono sull'aumento dei contagi. E' quanto avrebbe ...