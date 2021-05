Ne I Misteri di Murdoch 8 del 17 maggio luna di miele con complotto per William e Julia

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Prosegue in prima visione tv la programmazione de Idi8 su Giallo, con due nuovi episodi, inediti in Italia, in onda ogni lunedi a partire dalle 21.10. Il canale 38 del digitale terrestre trasmette la serie dal 2021 con Idi8, originariamente in onda in Canada nella stagione 2014-2015. Prima del passaggio su Giallo, il period drama investigativo ambientato nella Toronto di fine Ottocento era in programmazione su Rai3. Idi8 è composta da 18 episodi: con l’appuntamento di lunedì 17la programmazione di Giallo si avvicina al giro di boa di questo ottavo capitolo, trasmettendo gli episodi 5 e 6, intitolati rispettivamentealla conquista di Manhattan e La setta degli Ammiratori del ...