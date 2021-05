Myanmar: ONU valuta richiesta di embargo sulle armi (Di lunedì 17 maggio 2021) Un funzionario dell’ONU ha annunciato che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dovrebbe prendere in considerazione martedì un progetto di risoluzione non vincolante che chiede “una sospensione immediata” del trasferimento di armi alla giunta militare in Myanmar. A differenza delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, le risoluzioni dell’Assemblea generale non sono vincolanti ma hanno un forte significato politico. Myanmar: ONU Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Un funzionario dell’ONU ha annunciato che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dovrebbe prendere in considerazione martedì un progetto di risoluzione non vincolante che chiede “una sospensione immediata” del trasferimento dialla giunta militare in. A differenza delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, le risoluzioni dell’Assemblea generale non sono vincolanti ma hanno un forte significato politico.: ONU

