Musetti-Auger-Aliassime, ATP Lione 2021: programma, orario, tv, streaming 18 maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Domani, alle 10.30, Lorenzo Musetti farà il proprio esordio nel tabellone principale dell’ATP 250 di Lione (Francia). L’azzurrino, che aveva ricevuto una wild card per giocarsi l’accesso al main draw nelle qualificazioni, è entrato dalla porta principale per via del forfait di Lorenzo Sonego. Per questo, il classe 2002 del Bel Paese se la vedrà contro la testa di serie n.7 Felix Auger-Aliassime. Si prospetta una sfida dura per il toscano, reduce dall’eliminazione al 2° turno degli Internazionali d’Italia 2021 per mano del gigantesco americano Reilly Opelka. Statunitense che poi si è spinto fino alle semifinali nel torneo del Foro Italico (ko contro Rafael Nadal). Una nuova chance, quindi, per Musetti, desideroso di guadagnare punti e dar continuità alla propria ascesa. Un confronto ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Domani, alle 10.30, Lorenzofarà il proprio esordio nel tabellone principale dell’ATP 250 di(Francia). L’azzurrino, che aveva ricevuto una wild card per giocarsi l’accesso al main draw nelle qualificazioni, è entrato dalla porta principale per via del forfait di Lorenzo Sonego. Per questo, il classe 2002 del Bel Paese se la vedrà contro la testa di serie n.7 Felix. Si prospetta una sfida dura per il toscano, reduce dall’eliminazione al 2° turno degli Internazionali d’Italiaper mano del gigantesco americano Reilly Opelka. Statunitense che poi si è spinto fino alle semifinali nel torneo del Foro Italico (ko contro Rafael Nadal). Una nuova chance, quindi, per, desideroso di guadagnare punti e dar continuità alla propria ascesa. Un confronto ...

