Meghan e Harry, William e Kate: viaggiano ormai da tempo su linee che non si intersecano (Di lunedì 17 maggio 2021) La chiusura è netta. Meghan e Harry, William e Kate: divisi anche sulle nostre pagine, viaggiano ormai da tempo su linee che non si intersecano. Unico punto in comune è il fine ultimo dei rispettivi percorsi: il plauso popolare. Ma i metodi sono agli antipodi: i Sussex appaiono sempre più proiettati verso un’affermazione hollywoodiana. I Cambridge puntano, invece, a farsi amare per l’orgoglio dell’appartenenza alla corona britannica. Ed è la cronaca, più che la teoria, a dimostrarlo. Il ritorno a Los Angeles di Harry dopo la permanenza in terra natia per i funerali del nonno Filippo ha segnato un’accelerata nella realizzazione dei progetti che lo stanno trasformando da principe del Regno Unito a stella del jet set ... Leggi su newsitaliane (Di lunedì 17 maggio 2021) La chiusura è netta.: divisi anche sulle nostre pagine,dasuche non si. Unico punto in comune è il fine ultimo dei rispettivi percorsi: il plauso popolare. Ma i metodi sono agli antipodi: i Sussex appaiono sempre più proiettati verso un’affermazione hollywoodiana. I Cambridge puntano, invece, a farsi amare per l’orgoglio dell’appartenenza alla corona britannica. Ed è la cronaca, più che la teoria, a dimostrarlo. Il ritorno a Los Angeles didopo la permanenza in terra natia per i funerali del nonno Filippo ha segnato un’accelerata nella realizzazione dei progetti che lo stanno trasformando da principe del Regno Unito a stella del jet set ...

