Marigliano | in giro con una porta blindata rubata | arrestati in 4 – I NOMI

(Di lunedì 17 maggio 2021) Le quattro persone sono state arrestate adai carabinieri dopo il furto di una, prontamente restituita al legittimo proprietario. A(Napoli) i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato in concorso 4 persone. A finire in manette i fratelli Ciro e Salvatore Gemito, 29enne e 24enne del posto, Roberto de Martino, arzanese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marigliano giro

2a News

... per il quale i cittadini sommesi sono costretti a recarsi presso il presidio di. C'è un ... rispettando le priorità di età, il che realizzerebbe neldi qualche settimana l'isola di ...LA CRIMINALITÀ Sorvegliato speciale sorpreso inper Casoria di notte: bloccato... LA LEGALITÀ ... nel 2017 a Somma Vesuviana, un altro pregiudicato, Antonio Amato, diUltimo ...BRUSCIANO - Per Mariglianese - Palmese è un derby nel derby per la seconda di ritorno, di questo campionato di Eccellenza Gir. D. Panchine invertite per entrambi gli allenatori Sanchez e Papa. Mr. Lui ...Oggi il Giro d’Italia arriva in Campania, si concluderà l’ottava tappa, infatti a Guardia Sanframondi. lI percorso prevede poca pianura e 3.400 metri di dislivello, con il Bocca della Selva a 50 dal t ...