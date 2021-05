Mancini: “Verratti ha un problema grave, ma siamo fiduciosi e speriamo di recuperarlo” (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella sua conferenza stampa di oggi, il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato anche delle condizioni di alcuni giocatori dopo l’annuncio del suo rinnovo fino al 2026: Come pensa di gestire le situazioni di Acerbi e Verratti.“Abbiamo due problematiche di questo genere. siamo fiduciosi, quella di Marco sembra più grave ma valutiamo di giorno in giorno. Decideremo con l’avvicinarsi della scadenza della lista. siamo fiduciosi, credo anche Pellegrini abbia un leggero problema ma speriamo di recuperare tutti. L’unico è Verratti che ha un problema al ginocchio un po’ più grave”. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella sua conferenza stampa di oggi, il Ct dell’Italia, Roberto, ha parlato anche delle condizioni di alcuni giocatori dopo l’annuncio del suo rinnovo fino al 2026: Come pensa di gestire le situazioni di Acerbi e.“Abbiamo duetiche di questo genere., quella di Marco sembra piùma valutiamo di giorno in giorno. Decideremo con l’avvicinarsi della scadenza della lista., credo anche Pellegrini abbia un leggeromadi recuperare tutti. L’unico èche ha unal ginocchio un po’ più”. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

