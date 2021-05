Lutto nella troupe di Gomorra, l’omaggio del regista: “Ciao Gianni” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Finito. Ciao Gianni, io allora vado”. Con queste parole, scritte a conclusione di un post pubblicato sul suo profilo Instagram al termine della penultima settimana di riprese, il regista di Gomorra Claudio Cupellini, ricorda Gianni, l’ispettore di produzione della famosissima serie tv targata Sky Atlantic e tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, morto lo scorso novembre a causa del Coronavirus. In ricordo di Gianni, componente anche della troupe del film “L’Immortale”, spin off di Gomorra incentrato sulla figura di Ciro Di Marzio, anche l’attore che ne veste i panni, Marco D’Amore, che su Instagram, appresa la notizia della scomparsa, aveva pubblicato un lungo e commosso ricordo: “Gianni e? stato la colonna portante di questo progetto, fin dall’inizio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Finito.Gianni, io allora vado”. Con queste parole, scritte a conclusione di un post pubblicato sul suo profilo Instagram al termine della penultima settimana di riprese, ildiClaudio Cupellini, ricorda Gianni, l’ispettore di produzione della famosissima serie tv targata Sky Atlantic e tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, morto lo scorso novembre a causa del Coronavirus. In ricordo di Gianni, componente anche delladel film “L’Immortale”, spin off diincentrato sulla figura di Ciro Di Marzio, anche l’attore che ne veste i panni, Marco D’Amore, che su Instagram, appresa la notizia della scomparsa, aveva pubblicato un lungo e commosso ricordo: “Gianni e? stato la colonna portante di questo progetto, fin dall’inizio ...

