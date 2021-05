Lega: scuola Keplero a via delle Vigne invasa da insetti (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Da giorni riceviamo segnalazioni da parte di alunni, genitori e operatori scolastici i quali lamentano la presenza di numerosi insetti all’interno del plesso scolastico Keplero in via delle Vigne a Roma che stanno producendo diversi tipi di irritazioni agli individui colpiti.” “Non sappiamo ovviamente a cosa sia dovuta questa situazione ma e’ evidente la presenza massiccia di questi insetti della dimensione di una formica e simili alle cimici che sta generando preoccupazione in tutto il quadrante coinvolto”. A segnalarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca del direttivo Lega Roma e Daniele Catalano gia’ Capogruppo Lega Municipio XI. “Auspichiamo un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione perche’ riteniamo che il luogo non sia stato ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Da giorni riceviamo segnalazioni da parte di alunni, genitori e operatori scolastici i quali lamentano la presenza di numerosiall’interno del plesso scolasticoin viaa Roma che stanno producendo diversi tipi di irritazioni agli individui colpiti.” “Non sappiamo ovviamente a cosa sia dovuta questa situazione ma e’ evidente la presenza massiccia di questidella dimensione di una formica e simili alle cimici che sta generando preoccupazione in tutto il quadrante coinvolto”. A segnalarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca del direttivoRoma e Daniele Catalano gia’ CapogruppoMunicipio XI. “Auspichiamo un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione perche’ riteniamo che il luogo non sia stato ...

