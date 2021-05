I giovani non vogliono lavorare nella Pa. I numeri e l’analisi di Mastrapasqua (Di lunedì 17 maggio 2021) La madre di tutte le riforme, si sa, è quella della Pubblica amministrazione (Pa). Dall’efficienza della burocrazia dipenderà in buona parte la capacità di spesa di quella piccola grande montagna di denaro che arriverà sul Paese, se riusciremo a realizzare il Piano nazionale di ripresa e di resilienza. Ma da dove si comincia? Si dovrebbe cominciare dai giovani. Secondo il policy paper “La semplificazione amministrativa – Come migliorare il rapporto tra Pa e imprese”, curato da Deloitte, emerge che solo il 2,2% dei collaboratori nella Pa è giovane, contro il 30% della Pubblica amministrazione tedesca e il circa 21% di quella francese. Un altro aspetto penalizzante è dato dal ritardo nella digitalizzazione, anche perché la mancanza di digital skills nella Pa è inevitabilmente legata al basso numero di ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 maggio 2021) La madre di tutte le riforme, si sa, è quella della Pubblica amministrazione (Pa). Dall’efficienza della burocrazia dipenderà in buona parte la capacità di spesa di quella piccola grande montagna di denaro che arriverà sul Paese, se riusciremo a realizzare il Piano nazionale di ripresa e di resilienza. Ma da dove si comincia? Si dovrebbe cominciare dai. Secondo il policy paper “La semplificazione amministrativa – Come migliorare il rapporto tra Pa e imprese”, curato da Deloitte, emerge che solo il 2,2% dei collaboratoriPa è giovane, contro il 30% della Pubblica amministrazione tedesca e il circa 21% di quella francese. Un altro aspetto penalizzante è dato dal ritardodigitalizzazione, anche perché la mancanza di digital skillsPa è inevitabilmente legata al basso numero di ...

